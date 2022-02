Bolt kaasas uue rahastusringiga rekordsumma

Bolti asutaja ja tegevjuht Markus Villig ütles, et investeeringu toel jätkab ettevõte oma missiooni elluviimist. «Alates Bolti sünnist kaheksa aastat tagasi oleme loonud teenuseid, mis pakuvad paremaid ja taskukohasemaid alternatiive isiklikule autole. Värske investeering aitab meil jätkata tihedat koostööd linnadega ja töötada edasi selle nimel, et inimesed kasutaksid üha enam nõudluspõhiseid transpordiviise isikliku auto asemel. See omakorda muudab linnades liikumise lihtsamaks ja kiiremaks ning on ka keskkonna- ja inimsõbralikum,» ütles Villig.