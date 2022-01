Starship lisab pakirobotitele Veriffi näotuvastuse

Ettevõtete teatel alustati koostööd esmalt Suurbritannias, kuid tulevikus plaanitakse laiendada koostööd ka teistele turgudele.

Starshipi vahendusel alkoholi või muu vanusepiiranguga toote tellimisel peab kasutaja esmalt läbima vanuse kontrolli. Kui varem oli see pakirobotite puhul problemaatiline, siis . koostöös Veriffiga muutuvad Starshipi robotid maailma esimeseks täisautonoomse kullerteenuse pakkujaks vanusepiiranguga toodetele, ütlevad ettevõtted.

«Veriffi tehnoloogia abil suudame pakkuda autonoomset kullerteenust vanusepiiranguga toodetele nii Suurbritannias kui ka muudel turgudel. Meil on hea meel teha koostööd just Veriffiga, et pakkuda parima võimaliku kvaliteediga isikusamasuse tuvastamise online-lahendust ja veenduda nii meie teenuste kasutajate turvalisuses ja ohutuses,» ütles Starship Technologies’i äriarenduse ja müügivaldkonna asepresident Ryan Tuohy.

Veriffi tootejuht ja kaasasutaja Janer Gorohhov lisas, et Veriff otsib pidevalt võimalusi, kuidas uue ajastu tehnoloogia inimeste kasuks veelgi paremini tööle panna. «Koostöö Starshipiga on hea näide ning meil on hea meel, et me saame aidata oma maailmatasemel lahendusega veenduda Starshipi platvormi kaudu vanusepiirangutega toodete tellijate sobivas vanuses.»