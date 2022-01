Selgusid Eesti edukaimad iduettevõtted

Eesti investor, LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sass nimetas 2021. aastat Eesti iduettevõtete jaoks rekordiliseks nii kaasatud investeeringute kui ka käibenumbrite poolest.

«Eesti tehnoloogiasektor vallutab aina uusi tippe. Kui 2020. aastal kaasasid Eesti iduettevõtted 450 miljonit eurot ja sõlmisid 72 investeerimistehingut, siis möödunud aastal on sõlmitud 97 tehingut ja kaasatud 950 miljonit eurot kapitali. See näitab, et Eesti iduettevõtetel on olemas tooted ja teenused, millesse on investoritel usku,» sõnas Ragnar Sass.

Eesti idusektori suurimaks tegijaks valisid turuosalised finantstehnoloogia valdkonda, kuna valdkonnas tegutsevad iduettevõtted näitasid jõudsat kasvu nii loodud töökohtades kui ka riigile tasutud tööjõumaksudes.

«Eesti idusektor ei tähenda enam Tallinna-keskset programmeerimist, meil on iduettevõtted, kellel on füüsilised tehased Eestis. Iduettevõtjad loovad töötleva tööstuse töökohti Eesti maakondadesse, mitte kaugele Hiinasse,» tõi Ragnar Sass välja.

Startup Estonia andmetel tegutseb täna Eestis 1287 iduettevõtet ning Eesti Startup Auhindade võitjad valiti välja sajakonna kandidaadi hulgast. Eesti idusektori parimad kuulutati välja kaheksas kategoorias:

Aasta välisasutaja - Carlos Paniagua, Glia

Carlos Paniagua tõestab, et välisasutajate rolli Eesti majanduses ja ühiskonnas laiemalt ei saa alahinnata. Ta on Eesti ühe kiiremini kasvava iduettevõtte asutaja. Glia kasvatas möödunud aastal käivet ligi kaks korda ning ettevõte on Eestisse loonud 37 uut kõrgelt tasustatud töökohta. Carlos Paniagua on ka Eesti iduettevõtjate kogukonna aktiivne liige, kes jagab mentori ja esinejana oma ideid ja kogemusi noorte kolleegidega.

Stereotüüpide murdja - Merit Valdsalu, Single.Earth

Eestlaste loodud Single.Earth loob esimesena maailmas finantsplatvormi loodusväärtustega kauplemiseks. Single.Earth kaasas möödunud aastal investoritelt ligi kaheksa miljonit dollarit kapitali ning tegemist on Eesti iduettevõtluse ajaloo ühe suurima varajase faasi investeeringuga. Iduettevõte toob looduskaitse eesmärgil kokku maaomanikud, kogukonnad ning era- ja avaliku sektori. Single.Earth abil saavad näiteks maaomanikud teenida tulu metsa kasvult, mitte metsa raiumiselt.

Aasta uustulija - Lightyear

Kui aasta tagasi oli Lightyear idee, siis nüüdseks on iduettevõttel õnnestunud kaasata 10 miljonit dollarit kasvuraha ning panna kokku meeskonnad Londonis ja Tallinnas. Eestlaste loodud mobiiliäpp avab kauplemise kõikidele investeerimishuvilistele üle maailma ning Lightyeari arendaval kauplemisplatvormil puuduvad igasugused tasud.

Aasta investor - Sten Tamkivi

Sten Tamkivi investeeringute rida on pikk ja muljetavaldav. Möödunud aasta näidete seas on sellised tuntud iduettevõtted nagu Chaldal, Ready Player Me, Ampler, Monerium, CoinList, Ramp, Violet, Numerade. Eestis on ta olnud üks esimesi toetajaid sellistele iduettevõtetele nagu Wise, Veriff, Pactum, Lightyear, Salv, Katana ja Superfluid ning paljudele teistele.

Kiireim käibekasvataja - Bolt

Bolt on ülemaailmne super-äpp, mis ei vaja tutvustamist. Iduettevõte tegutseb 45 riigis ja rohkem kui 400 linnas. Möödunud aastal kasvas Bolti klientide arv kaks korda 100 miljoni inimeseni ning selle kaudu pakub sõidujagamisteenust 2,5 miljonit juhti ehk ligi poole võrra enam kui aasta varem. Kiiret kasvu jätkav Bolt on juba praegu Euroopa üks suurimaid firmasid, tehnoloogiaettevõte väärtus on jõudnud 7,4 miljardi euroni.

Aasta panus - Martin Villig

Vaatamata oma tihedale graafikule leiab Martin Villig aega, et panustada iduettevõtjate kogukonda ja ühiskonda laiemalt. Ta on Asutajate Seltsi juht ning Heateo Haridusfondi ja kood/Jõhvi üks algatajatest. Kui kõigil on kiire, leiab Martin Villig võimalused, et ühiskonna jaoks olulistes algatustes kaasa lüüa, olles eeskujuks ka teistele ettevõtjatele.

Aasta sektori erikategooria: finantstehnoloogia kui teenus - Veriff

Internetipõhist isiku tuvastamise teenust pakkuv Veriff on üks kiiremini kasvavaid Eesti iduettevõtteid. Iduettevõtte strateegiline siht on arendada toodet, kandes hoolt selle kõrval klientide ja töötajate heaolu eest. Veriff kaasas möödunud aastal 69 miljonit dollarit, mis on Veriffi seni suurim rahastamisvoor ning see avab ettevõtte jaoks uued horisondid.

Aasta asutaja - Markus Villig, Bolt

Bolt tegutseb täna 45 riigis ja rohkem kui 400 linnas, iduettevõtte klientide arv kasvas möödunud aastal kaks korda kuni 100 miljonini ning selle kaudu pakub sõidujagamisteenust 2,5 miljonit juhti. Möödunud aastal tõi Bolt turule kaks uut teenust, kasvatas töötajate arvu 1700 inimeselt 3000 inimeseni ning kaasas 600 miljonit eurot kapitali, mis on kõigi aegade suurim summa, mis Eesti või Eestiga seotud iduettevõte seni kaasanud on.