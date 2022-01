Starship sai Euroopa Investeerimispangalt hiigelsuure rahasüsti

Euroopa Investeerimispangaga (EIP) sõlmiti 50 miljoni kvaasiomakapitali leping, mis tähendab, et tagasimaksed sõltuvad ettevõtte majandustulemustest. EIP asepresident Thomas Östros ütles, et kuna Starshipi robotid on oma väärtust tõestanud, siis aitab panga tugi neil veelgi tehnoloogiat arendada ja tootmist kiiremini kasvatada.