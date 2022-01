Miljonifirma müünud eestlane lõi neli päeva hiljem veel võimsama ettevõtte

Taavet Hinrikus, Sten Tamkivi, Ahti Heinla, Jaan Tallinn, Ott Kaukver ja nii edasi. Ka Martin Rand kuulub siia nimistusse. Kõigil edukatel IT-superstaaridel ja ettevõtjatel on üks ühine nimetaja – Skype. «Kindlasti on Skype’il ülioluline mõju, et ma täna start-up’i teen. Läksin sinna noore inimesena taimetoodangu inspektsioonist, riigiametist. Ja see keskkond Skype’is oli ikka tohutu ülikool. Inimesed said seal õppida tehnoloogiat, rahamaailma kui ka seda, kuidas inimestega rahvusvahelisel tasemel suhelda. See kogemus võeti sealt endaga kaasa ning suuresti Skype’i mõjudel on Eestis teine ja ka kolmas laine edukaid start-up’e ka tekkinud,» kirjeldab Rand pea 20 aastat tagasi rajatud ettevõtte tähtsust tänaseni.