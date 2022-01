Veriff kaasab investoritelt 100 miljonit ja tõuseb miljardiettevõtteks

Investeeringut juhivad rahvusvaheline investeerimisfirma Tiger Global ja Alkeon. Samuti osalevad rahastusringis Veriffi varasemad investorid IVP ja Accel.

Kokku on isikusamasuse tuvastamise lahendust pakkuv Veriff tänaseks kaasanud 177 miljonit eurot.

Värsket investeeringut kasutab Veriff globaalse äritegevuse kasvatamiseks ja tootearenduseks. Lisaks plaanib ettevõte oluliselt kasvatada oma müügi- ja turundustegevust ning jätkata värbamist kõigil oma turgudel. Praeguseks töötab Veriffi 46 eri rahvusest koosnevas tiimis Tallinnas, Tartus, New Yorgis, Londonis ja Barcelonas kokku üle 360 inimese.

Möödunud aastal kasvatas Veriff globaalselt oma tegevusmahtu rohkem kui 8 korda ja Ameerika Ühendriikides enam kui 20 korda. Ettevõtte globaalne kliendibaas suurenes aastaga 150 protsendi võrra ning suurim kasv tuli just USA turult. Enim kasvas möödunud aastal huvi Veriffi tehnoloogia vastu finantsteenuste sektoris, kus kasv oli mullusega võrreldes 10-kordne.

«Vajadus turvalise isikusamasuse tuvastamise järele on suurem kui kunagi varem. Ettevõtetel on järjest enam vaja veenduda nii oma töötajate isikusamasuses, tuvastada erinevatel platvormidel kasutajate vanust kui ka pakkuda online-teenuseid võimalikult turvaliselt ja läbipaistvalt,» rääkis Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas.

«Globaalne digiteenuste kasv on kõigis sektorites hüppeliselt suurendanud nõudlust isikusamasuse tuvastamise lahenduste järele ning peagi saab ka iga inimene olla Veriffi teenuse kasutaja. Kogu meie tiimil on eelmise aasta meeletu kasvu üle põhjust uhke olla ning mul on hea meel, et Tiger Global ja Alkeon uute investoritena on meiega sel kiire kasvu teekonnal liitunud,» lisas ta.

Tiger Globali partneri John Curtiuse sõnul on Veriffil parim toode turul, mis aitab veenduda interneti ja online-teenuste turvalisusest ja usaldusväärsuses. «Veriffi toode on teistest valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest oma kvaliteedi poolest kaugel ees ja seda peaksid kasutama palju rohkemad ettevõtted. Meil on hea meel toetada Veriffi edu ja panustada nende missioon muuta internet turvalisemaks,» ütles ta.