Pipedrive avas Londonis andmekeskuse

Pipedrive’i värske tehnoloogiajuhi Agur Jõgi kinnitusel on pilvepõhise teenuse arendajale klientide andmete turvalisus ja teenuse stabiilsus kriitilised prioriteedid. «Valisime oma uue andmekeskuse asukohaks strateegiliselt Suurbritannia, kuna panustame järgmistel aastatel senisest rohkem just sellel turul kasvamisele. Kolmanda andmekeskuse eesmärgiks on tagada meie sealsetele ning teistele Euroopa Liidust väljaspool asuvatele klientidele kiire, turvaline ning töökindel teenus,» sõnas Jõgi.