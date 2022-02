Peegelmajade tootja muutus Funderbeamis kaubeldavaks

2016 aastal Andreas Tiigi ning tema venna Jaagu asutatud ÖÖD Group disainib ning ehitab ÖÖD Mirror House kaubamärgi all mobiilseid majutuskohti, kontoreid, saunu ja muid hooneid ning tänaseks tegutseb ettevõte kasumlikult juba kokku 21 turul.

«ÖÖD Production and ÖÖD Hotelsile olid viimased aastad rekordaastad ning me investeerime jätkuvalt aktiivselt tiimi laiendamisse ning tulevikukasvu. Eelmisel aastal kahekordistus meie tootmisvõimsus 80 majani aastas ning plaanis on ka selle aastal toomismahtu rohkem kui kahekordistada 250 majani aastas, eriti tänu suurele nõudlusele USA turul,» kommenteeris ÖÖD Mirror House asutaja ning tegevjuht Andreas Tiik ettevõtte käekäiku.