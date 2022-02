Sisustusidu kaasas 750 000 eurot, et laieneda Euroopas

OCCO kaasasutaja ja juhi Ander Sõõrumaa sõnul aitab kaasatav summa ettevõttel Euroopas laieneda ning oma IT-arendustiimi kasvatada. «Oleme juba täna õnnelikud, et talendikad IT-spetsialistid tunnevad huvi meie ettevõttega liitumise vastu,» ütles Sõõrumaa.

OCCO peamiseks investoriks on Skeleton Technologies asutaja Oliver Ahlberg. «Paljudele tundub täna reisibüroost lennupileti ostmine või paberkataloogist millegi tellimine üsna arhailine. See aga on sisekujundajate igapäevane elu: paberkataloogid, emailid, edasimüüjad, OCCO eesmärk on kõike seda digitaliseerida ja see mind kõnetaski,» selgitab investor Oliver Ahlberg OCCO digilahenduse vajadust turul. Ahlberg liitub OCCO-ga ka nõustajana, et olla ettevõtte laienemisel toeks ja aidata kaasa kasvuplaanide rahastuse kaasamisel tulevikus.

Olulist rolli mängib platvormi juures AI-tehnoloogial põhinev pildituvastus ja otsing, mis aitab sekunditega leida täpselt vajadustele vastavaid sisustuselemente, ja nende alternatiive, üle 100 000 toote hulgast nii visuaali kui tootekirjelduse põhjal.

OCCO arendatavalt digitaalsel platvormil on ligipääs enam kui 800 Euroopa sisustusbrändile. Seni on OCCO oma platvormi tutvustanud peamiselt Hollandi ja Eesti turul, kasvatades platvormi kasutajate arvu 250-ni ja projektide käibe 7 miljoni euroni. Ander Sõõrumaa sõnul on OCCO kasumlik ning ettevõtte mahud kasvavad iga aasta pea kaks korda. «Täna kaasame raha, et valideerida platvormi eelkõige Madalmaades, järgmine rahastusring toote skaleerimiseks on OCCO-l plaanis juba aasta teises pooles,» lisas Sõõrumaa.

Arhitekt11 tegevjuht Jan Plaan näeb, et OCCO platvormil on hea potentsiaal saada sisearhitektide igapäevaseks abimeheks. «Näeme enda tiimis sellel olulist kohta tuleviku sisearhitektuursete projektide tegemisel eelkõige just professionaalsema ning efektiivsema teenuse aspektist,» lisas Plaan.