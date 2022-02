Eesti liikumisäpi äriidee: vahetame sammud soojamaareisi vastu

Vihul: Eesti ei ole veel vallutatud, hetkel siin turgu veel jagub. Selleks, et me rahul oleksime, tuleks ka siin enda äri vähemalt kümnekordistada. Aga Rootsi turg on tõesti meil sihikul ning laieneme sinna niipea kui võimalik. Rakenduste maailmas on skaleerimine suhteliselt lihtne, mistõttu saab laienemine ühel päeval olema ka pigem kiire.

Sõerd: Sisuliselt piisab vaid paarist nupuvajutusest, et uus turg lahti teha. Meie puhul on muidugi vaja, et Rootsis oleks kohapeal müügimeeskond, kes koostööpartnereid meie platvormile tooks. Kuna koostööpartnerite platvormile toomine on meie jaoks ka tuluallikas, siis meie jaoks on see lihtsalt üks hea ja õige viis, kuidas kiiremini oma tegevust laieneda.

Kolm küsimust investor Paavo Siimannile Mis teeb FitShpere'ist iduettevõtte, millesse investeerida? Arvan, et FitSphere’i investeerimiseks on mitu põhjust. Ettevõtte ärimudel käib kaasas globaalsete trendidega, millest üheks on inimeste suurem huvi tervislike eluviiside vastu. Äripartneritele pakutakse sotsiaalselt vastutustundlikku turundus- ja imagokanalit. Ettevõttel on kaks asutajat. Digiäri on lihtsalt skaleeritav uutele turgudele. Senised tublid tulemused: kaheksa kuuga Eesti turul 19 000 allalaadimist ja 150 koostööpartnerit. Millised on FitSpehere'i äriplaani suurimad riskid? Peamiste riskidena näen, et uutele turgudele laienemine ja IT-meeskonna värbamine võtavad esialgsest ambitsioonist kauem aega. Mis on investori ootused ettevõtte kasvule? Eduka iduettevõtte ülesehitamine nõuab kogu meeskonnalt tingimusteta pühendumist, siis tuleb ka kasv. Kuna FitSphere'i ärimudel on lihtsalt skaleeritav, siis ootan lähiaastateks minimaalselt 5–7-kordset müügitulu aastakasvu.

Fitness-sektoris on väga populaarne teha turundust läbi suunamudijate? Teil on samad plaanid?

Vihul: Oleme neid juba kasutanud. Meie eestkõneleja Ott Kiivikas on hea näide. Tema panustab meisse investorina, kuid aitab ka rakenduse tutvustamisel ja selle massideni viimisel. Julgen öelda, et influencer'eid kasutame ka edaspidi ja üha rohkem, kuna see on meie jaoks toimiv formaat. See on hea viis, kuidas jõuda ka noorema sihtgrupini, eriti meie valdkonnas.

Täna saab teie rakenduses preemiat ainult kõndimise eest, aga see muutub ju kiiresti igavaks. Millal te teisi spordialasid lisate?

Vihul: Ma ei ütleks, et see kiiresti igavaks muutub, kuna kõnnime me ju niikuinii. Oluline on preemiasüsteem põnevana hoida. Oleme lubanud, et selle aasta jooksul tulevad meie keskkonda näiteks ka tasustatud suusatamine, jooksmine, rattasõit ja nii edasi. See on suund, mille poole me liigume.

Kui hästi teil see süsteem päriselt töötab? Oma samme suuremaks hiljem kirjutada ei ole võimalik?