Pakendiringlusidu rajab Tallinna Põhja-Euroopa suurima toidupakendite pesukeskuse

Meditsiinilisele puhtusele lähedane tulemus

Kuna Eestis kasutakse üle 3 miljoni kohvitopsi kuus, on Ringo teatel vajadus sellise pesula järele ammu olemas. «Kui lõpetada kas või ainult ühekordsete kohvitopside kasutamine, on igasse suuremasse linna sellist pesulat vaja,» ütles Balõnski.

Korduspakendid maratonil

Üheks suureks väljakutseks on vähendada pakendiprügi ka suurtel väliüritustel. Klubi Tartu Maraton sarjaürituste peakorraldaja Indrek Kelk on ühekordsete toidupakendite kasutamise vähendamise pioneere Eestis. «Olen 20 aastat koos noortega koristanud Eesti maanteekraave – kui Eesti nähtaval loodusreostusel oleks nimi ja nägu, siis see oleks tankla kohvitopsi nägu maanteekraavis. Keegi peab sellele lõpu tegema ja korduskasutus on selle probleemi loomulik lahendus.»