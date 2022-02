Eesti terviseidu viib Kalev Ermitsa videotrennid maailma

Seni keskendus Robus Athletics GymBarsi kaubamärgi all treeningvarustuse tootmisele ja müügile.

«Viimased aastad on muutnud paljude inimeste treeningharjumusi ja kodune treenimine saanud normaalsuseks. Kuigi maailmas on tekkinud omajagu rühmatreeningute videoplatvorme, siis puudus mugav ja tõhus viis kodus lihastoonuse tõstmiseks sarnaselt jõusaaliga,» lausus Robus Athleticsi asutaja ja tegevjuht Mikk-Alvar Olle.

«Jõusaaliinventar on ka väga kallis ning võtab palju ruumi, mida enamasti kodudes ei leidu. Mõistsime, et ehitades meie seadmete ümber ka videotreeningute platvormi, saame kliendile pakkuda terviklikku ja kättesaadavat ökosüsteemi – nii treeningraskusi kui treenereid, kelle videotreeningute järgi tulemuslikult treenida,» lisas Olle, kelle sõnul on Robusega treenijad üle 40 riigis.