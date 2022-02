Eesti riskikapitalfirma käivitas 50 miljoni euro suuruse fondi

«Baltikumis on tekkimas üha enam küpseid idufirmasid, mis on A-staadiumist kaugemale jõudnud. Kogu regioonis kaasatud kapitalist ligi 80 protsenti kaasatakse juba hilisemates faasides. Seal tekib ka üha suurem nõudlus järelturu tehingute järele, mis aitavad suurendada asutajate ja investorite likviidsust. See raha investeeritakse tihti tagasi varajase faasi idufirmadesse. Nii saab sellest kasu kogu ökosüsteem,» sõnas Specialist VC asutajapartner Gerri Kodres.

Käesolevaks hetkeks on investorid panustanud fondi 42 miljonit eurot ning 50 miljoni euro tasemeni plaanitakse jõuda maikuu lõpuks. Investorite hulgas on kõik United Angels VC varasemad investorid ning tuntud tehnoloogiaettevõtete, nagu Bolt, Vinted, Veriff, Wise, Pipedrive, Slack ja F-Secure, asutajaid ja varajasi töötajaid. Institutsionaalsete investoritena toetavad uut fondi teiste hulgas LHV Pensionifondid ning Euroopa Investeerimisfond läbi üleeuroopalise tagatisfondi (EGF) ja Balti Innovatsioonifondi 2 (BIF2).

«Me jätkame oma missiooni aidata siinse piirkonna asutajatel ehitada mõjukaid globaalseid ettevõtteid. Lisaks kapitalile saame portfellifirmadele pakkuda tuge läbi oma fondi investorite, kelle hulgas on palju tunnustatud tehnoloogiaettevõtjaid ja kes on valmis investeerima oma kogemusi toetamaks teisi asutajaid, ütles Specialist VC asutajapartner Riivo Anton.

«Balti regioonist on kerkinud esile märkimisväärselt palju rahvusvaheliselt tunnustatud tehnoloogiajuhte ja usume, et see trend jätkub. Eesti edulugu on palju käsitletud, kuid näeme, et Läti ja Leedu on järgimas sama rada,» lisas Anton.