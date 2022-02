Vastloodud investorvõrgustik toob startup-sektorisse uudse investeerimismudeli

FFF loodud investeerimismudel võimaldab kõigil FFF-i liikmetel olla ise nii investorid kui ka potentsiaalikate idufirmade ja investeerimisvõimaluste otsijad ja teistele tutvustajad. Positiivse investeerimisotsuse puhul teenib investeeringu tooja ka edukustasu (carried interest). Kuna FFF ei ole tavapärane fond, ei võta see ka fonditasusid. Senimaani on sellist mudelit rakendatud peamiselt USA turul ja sealsete riskikapitalifondide poolt.

​Balti- ja Põhjamaade varajase faasi idufirmadesse investeerimisele suunatud võrgustiku loomise taga on investor ja ettevõtja Akim Arhipov. Arhipov väljus edukalt enda loodud idufirmast BASIS ID 2020. aastal ning on pärast seda panustanud mitmete ettevõtete ehitamisse, olles Eesti startup-kogukonnas aktiivne investor ja asutaja. Arhipov on Rootsi riskikapitaliettevõtte VNTRS partner ning kuulub Asutajate Seltsi juhatusse.

«Meie eesmärk on suurendada investorite koostööd ja luua investeerimisvõimalusi, millele üksikinvestoril ligipääs puuduks. Asutajad, kes on investoriks valinud FFF-i, saavad omakorda ligipääsu kogenud tehnoloogiaspetsialistidele ja on seega tugevamas positsioonis kui ainult riskikapitalifondidest raha kaasates,» selgiats Arhipov.

Võrgustiku liikmeteks valitakse võimalikult erineva tausta, teadmiste ja kogemustega investorid. Lisaks ingelinvestoritele saavad FFF-iga liituda endised ja praegused idufirmade asutajad ning tehnoloogiaettevõtete tippjuhid ja -spetsialistid.

Igale investeerimisotsusele eelneb FFF-i meeskonna poolt põhjalik eeltöö – igakuistele eesmärkidele vastavalt sõelutakse läbi hulk idufirmasid, millest väljavalitutele tehakse juba põhjalikum taustauuring (due diligence). Sellele järgneb esitlus võimalikele investorite ringile.

Esimese investeeringu tegi Fund Fellow Founders eesotsas investorite Akim Arhipovi, Jaak Ennuste ja Sven Illinguga idufirmasse Votemo. Kokku kaasas ettevõte 250 000 eurot.

Eestis asutatud Votemo on publiku kaasamise platvorm, mis pakub interaktiivseid lahendusi hübriid- ja virtuaalkonverentsidele. Votemo asutaja Maarit Mäeveer sõnas, et nii FFF kui juba varem ettevõtte kasvu toetanud VNTRS on idufirma jaoks partnerid ja mentorid ning seda loodetavasti pikaks ajaks. «Kuivõrd koostööle eelnenud töötubasid ja põhjaliku taustakontrolli viis läbi investeeringut juhtinud investor, andis see ka teistele ingelinvestoritele kindluse rahastusringiga liitumiseks.»

Üks esimesi FFF-i liikmeid on investor ja Wise’i arendusdirektor Erik Kaju, kelle sõnul on uue võrgustiku loomine siin regioonis värske lähenemine idufirmadesse investeerimisel. «FFF-i puhul on oluline, et investorid saavad ligipääsu parematele tehingutele ja asutajad saavad kaasata tarka raha, sest investeeringuga kaasneb ka sisuline nõustamistegevus. FFF-i finantseerimismudel on lihtne ja läbipaistev ning suurendab investorite tulu.»