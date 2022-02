Eesti krüptobörsi kauplemismaht ületas miljardi euro piiri

Change'i teatel tehti nende platvormil 2021. aastal tehinguid 1,13 miljardi euro väärtuses, mida on üle kaheksa korra rohkem kui aasta varem. Kasutajate arv kasvas 160 protsenti; ettevõtte müügitulu jõudis 6,23 miljoni euroni.

«Change on taas näidanud märkimisväärset kasvu 2021. aastal. Ometi on see meie jaoks kõigest algus. Meil on uskumatult ambitsioonikas tiim, keda iseloomustab vaibumatu kirg eemaldada takistused jõukuse loomisel – ja meil on selle missiooni jaoks märkimisväärsed laienemisplaanid,» kommenteeris Change'i tegevjuht Kristjan Kangro.

Change'i suurima käibega krüptorahad 2022. aasta jaanuaris: Bitcoin (BTC) 10,5 mln eurot Ethereum (ETH) 2,9 mln eurot Cardano (ADA) 1,3 mln eurot

Uut aastat alustas Funderbeamis kauplev Change meeskonna täiendusega. Finantsjuhi kohale toodi endine Wise'i finantsprotsesside juht Mikhail Luzhetskiy. «Change on tõeliselt pöördelises arenguetapis. Olles tõusnud juba Euroopa üheks juhtivaks krüptovara platvormiks, on Change'il väga suur potentsiaal saada ülemaailmseks valdkonna tegijaks. Minu missioon on koos ehitada kindel finantsiline alus koos finantsfunktsiooni mõõtmisega ja juurutada majanduslikult jätkusuutlikku mõtlemist kogu Change'i tiimis,» ütles Luzhetskiy.

Lisaks talle värvati ettevõtte kasvujuhi kohale Wise'is ja Xolos tootejuhina töötanud Romon Rossov, kelle eesmärgiks edendada Change'i andme-, toote- ja turundusstrateegiat. «Change'i kogukonnakultuur ja pühendumine avatuma ja õiglasema jõukuse loomisel on see, mis meid teistest konkurentidest eristab. Järgmised kuud tõotavad tulla väga põnevad, kuna saan töötada selle nimel, et jõuda meie ambitsioonikate globaalsete kasvueesmärkideni,» lubas Rossov.