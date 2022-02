Roheidu pani Alexela tankla seinad elektrit tootma

Go Vertic näeb selles olulist verstaposti, et jõuda oma tootega 10 miljardi euro suurusele Euroopa turule. «Seinapind on siiani täiesti kasutamata ressurss,» ütles roheettevõtte juht Kevin Kuusik, kelle hinnangul võiks päikese-elektrit tootev sein tulevikus anda särtsu nii elektriratastele, -tõuksidele kui ka -autodele.

Kuusiku sõnul on Go Verticu eesmärk vähendada hoonete süsiniku jalajälge ning panna seinad elektrit tootma. «Lahendame ühekorraga ära mitu olulist asja: teeme hoonete fassaadid kauniks (korda) ning paneme seinad raha teenima,» selgitas Kuusik.

Ta lisas, et Go Verticu päikese-elektrit tootev sein (fassaad) ei ole imerohi ega võluvits, mis seljatab hetkega energiakriisi või päästab tarbijad kalli elektri hinna küüsist. Küll aga aitab Alexela neil jõuda oma tootega Euroopa turule. «Me räägime perioodist 5-10 aastat ning turumahust kümme miljardit eurot.»

«Tarbimist täiesti kaotada pole võimalik, sest vajame ka tulevikus katust pea kohale, süüa, juua, rõivaid ja energiat. Võti peitub ratsionaalses ja mõistlikkuse piires tarbimises. Päike on vaieldamatult puhas roheline energia ja sellistele lahendustele nagu Go Vertic pakub, võimaldades energiat otse loodusest ammutada, tuleb jõudu anda,» sõnas AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

Kuusiku sõnul on Alexela olnud nende jaoks ka suurepärane mentor. «Oleme tänulikud ja rõõmsad, et meie elektrit tootev sein on tänaseks ühendatud pistikusse ja toodab Alexela Viti tanklas elektrit. Hetkel ei ole küsimus selles kui palju sein elektrit toodab, vaid suhtumises ja hoiakus. Go Verticu jaoks on tegemist maratoni, mitte sprindiga,» rääkis Kuusik.