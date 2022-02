Starship laiendas USAs haaret

«Meil on väga hea meel tuua Luckyga koostöös ka Pleasantoni linna autonoomse tarne eelised,« ütles Starshipi müügi- ja äriarenduse juht Ryan Tuohy. «Alates teenuse käivitamisest Modestos 2020. aastal oleme näinud ülimalt positiivset vastuvõttu ja seda, kuidas robotid on võetud kohalikus kogukonnas omaks.»

Iga Starshipi robot suudab enda laekas kanda 9 kilogrammi raskust ehk korraga mahub sinna ära umbes kolme ostukotti. Robotid liiguvad kõnniteedel, ületavad tänavaid ja on võimelised ületama takistusi, et tellijale kaup kohale toimetada. Samas tuleb meeles pidada, et treppidest nad üles ei saa, kirjeldab Forbes enda lugejatele.

Starshipi põhiline tegutsemiskoht USAs on siiski ülikoolilinnakud. The Verge teatas hiljuti, et Starshipil on 20 ülikoolilinnakus kokku umbes 1000 robotit.