Pipedrive sai kokku maagilise arvu kliente

«Pipedrive on viimase üheteistkümne aasta jooksul läbinud pika tee, ehitades üles suure ja eduka äri, mille peamiseks eesmärgiks on toetada ettevõtete kasvu. Järgmises kasvufaasis jätkame hoogsalt investeerimist oma meeskonda ja tooteinnovatsiooni, et tulla välja veelgi laiema tootespektriga, mis toetaks eelkõige väikeettevõtete erivaid tuluteenimise üksuseid,» kommenteeris Pipedrive’i tegevjuht Dominic Allon.