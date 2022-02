Vene invasioon hävitab õide puhkenud Ukraina tehnoloogiasektorit

Venemaa sissetung Ukrainasse annab tugeva löögi Ukraina tehnoloogiasektorile, mis oli enne sõda aina enam õide puhkemas.

Ukraina on viimastel aastatel kujunenud mitmete lääne tehnoloogiaettevõtete jaoks üheks peamiseks sihtriigiks, kust leida endale uusi talente. Põhjuseid selleks on mitmeid, kuid üheks olulisemaks on riigi tugev IT-teaduste akadeemiline traditsioon, mis arenes välja nõukodude aja lõpus.

Seda näitavad ka arvud. Konsultatsioonifirma Gartner analüütik Katie Gove ütles Wall Street Journalile, et Ukrainas tegutseb tehnoloogiasektoris umbes 85 000–100 000 inimest, kes töötavad peamiselt tarkvaraarenduse ja muude IT-teenuste alal.

«Ukraina eripära on see, et seal tehakse lääne tehnoloogiaettevõtele palju allhanketöid. Tööjõumaksud on väiksed, üldine elatustase madal, kuid arendajate palgad tihti väga konkurentsivõimelised,» selgitas Postimehele üks Eesti startup-sektori värbaja, miks Ukraina IT-inimesed tihti koduriigist töötada eelistavad.

Kaubandusgrupp IT Ukraine Associationi aruande kohaselt kasvas Ukraina IT-ekspordi maht eelmisel aastal 36 protsenti, jõudes 6,8 miljardi dollarini.

Samas on Ukrainasse arendusekeskusi rajanud ka mitmed suured tehnoloogiaettevõtted, kes nüüd on sõjakoleduste tõttu sunnitud oma töö peatama. Näiteks Iisraeli päritolu tarkvaraettevõte Wix.com andis teada, et evakueeris Ukraina töötajad juba nädal enne sõja puhkemist Poola ja Türgisse. Finantstehnoloogia gigant Revolut ütles, et on pakkunud enda töötajatele toetust riigist lahkumiseks.

Tulevik sõltub sõja pikkusest

Ukraina IT-assotsiatsiooni presidendi Vitali Sedleri hinnangul sõltub Ukraina IT-sektori tulevik paljuski sellest, kui kaua kestab sõda. «Kui olukord laheneb ning pikaajalist sõjalist tegevust ei järgne, on mõju piiratum,» ütles ta Wall Street Journalile.

Kuigi Ukrainas on IT-alast talenti palju, on riigi idusektor väike. Iduettevõtete käekäiku jälgiva Crunchbase'i andmete põhjal said Ukraina startupid lõppenud aastal rahastust 33,8 miljoni dollarit ulatuses. Samal ajal kui Eestis kaasas ainuüksi Bolt - kel on ka Kiievis arenduskeskus - ühe aastaga 600 miljonit.

Siiski on ette näidata ka edulugusid. Näiteks on Ukrainas asutatud õigekirja platvorm Grammarly, mille väärtus on pärast viimast rahastusvooru 13 miljardit dollarit. Kuigi praegu on ettevõtte peakontor USAs San Franciscos, on ettevõttel ka Ukrainas ligi 20 000-ruutmeetrine arenduskeskus. Kolmapäeval ütles Grammarly tegevjuht Brad Hoover LinkedIni postituses, et ettevõte «jääb Ukrainale pühendunuks» ja jätkab seal inimeste palkamist erinevate ülesannete jaoks ka tulevikus.