Starship kaasas 30 päevaga 100 miljonit dollarit

B-seeria investeerimisvoorus kaasas ettevõte 42 miljonit dollarit Jaapani-Põhjamaade riskikapitalifondilt NordicNinja ja Taavet Hinrikuselt ning Sten Tamkivilt (Taavet+Sten).

Tänu sellele laieneb Starship uutesse linnadesse Põhja-Ameerikas ja Euroopas, muu hulgas ka kümnetesse USA ülikoolilinnakutesse. Osa rahastusest läheb otse Ukraina inimeste toetuseks läbi Punase Risti organisatsiooni.

Uus investeering, sealhulgas hiljuti kaasatud 57 miljonit dollarit (50 miljonit eurot) Euroopa Investeerimispangalt (EIP) kahekordistab Starshipi tänavu kaasatud raha hulga 202 miljoni dollarini. B-seeria investorite hulka kuuluvad ka TDK Ventures ja Goodyear.

Starshipi pakivedude maht kolmekordistus 2021. aastal ning kogu autonoomse pakiveo turg jätkab kasvamist. Uuringufirma Facts & Factors hinnangul kasvab autonoomsete pakirobotite turu maht viie aasta jooksul keskmiselt 20,4% aastas ja jõuab 2026. aastaks 55 miljardi dollarini.

Starshipi viimase aja saavutused ● Enam kui kolme miljoni kaubandusliku paki autonoomne kojukanne (rohkem kui ühelgi teisel autonoomse pakiveoettevõttel). ● 1700 robotist koosneva autonoomsete kullerrobotite pargi haldamine. ● Teenuse turuletoomine USA uutes ülikoolilinnakutes, mh North Carolina A&T, SMU ja South Dakota State University. Lähiajal lisandub neid veelgi. ● Jõudmine olukorda, kus transpordikulu on väiksem kui inimtööjõu puhul. Starship on ilmselt esimene ettevõte, mis on selleni jõudnud, samas kui teised on endiselt katsefaasis või suuresti inimeste juhitud. ● Ettevõtte kohalolu kahekordistamine Soomes 2021. aastal, eesmärgiga kahekordistada seda ka tänavu. ● Staship on tegelenud L4 taseme autonoomsete sõidukitega juba neli aastat. Starshipi robotid teenindavad saadetisi, mh ületavad ristmikke 100% autonoomselt.

«Kõik räägivad, kuidas lahendada viimase miili pakiveo küsimus,» ütles NordicNinja riskikapitali juhtivpartner Shinichi Nikkuni. «Starship on tõestanud, et on autonoomse sõidutehnoloogia arendamisel teistest aastaid ees, kasutades üha enam saadud kogemusi ja andmestikku.»

«Me oleme alati olnud Eesti inseneride töö pühendunud toetajad ning Starship on jõudnud selles osas sõna otseses mõttes kaugemale kui ükski teine ettevõte – nende robotid on sõitnud planeedil juba miljoneid kilomeetreid. Ja sõidavad sadu miljoneid veel, arvestades, et nad on jõudnud verstapostini, kus paki kohaletoomine robotiga on kuluefektiivsem, kui transport kulleriga,» lisas Sten Tamkivi, kes investeeris koos Taavet Hinrikusega fondi Taavet+Sten kaudu.

TDK Venturesi president Nicolas Sauvage ütles, et Starship on nende esimene investeering. «Me kasutame mõistet «mäekuningas» väikeste tärkavate turu tipus olevate start-up’ide kohta, millel on potentsiaal saada viie kuni kümne aasta jooksul suurte turgude juhtivateks ettevõteteks. Starship on meie esimene mäekuningas.»

Alates sellest, kui Starship leiutas pakiveorobotid 2014. aastal, on konkurents valdkonnas muutunud tihedamaks. Ettevõte usub, et see on kompliment viimaste aastate suure töö eest. Teada-tuntud pudelikaelast, viimase miili pakiveost on kasvanud välja eraldi tööstusharu.

«Me tunneme seda valdkonda läbi ja lõhki, sest meie rajasime selle,« ütles Starshipi kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Ahti Heinla. «Tänasesse punkti jõudes on juhtunud palju ootamatuid asju, aga ma usun, et me kõik nõustume, et nõudluspõhised teenused on juba meie elu osa ja ei kao niipea kuskile.»