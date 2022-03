Ettevaatust ⟩ Petturid üritavad kuritarvitada Ukrainale annetajate usaldust

Küberturbeettevõtte Cybers hoiatab, et küberkriminaalid on asunud Venemaa pealetungi Ukrainale ära kasutama ja looma petuannetuslehti, mis sarnanevad legitiimsetele humanitaarabi üleskutsetele. Eriti levinud on petupostitused, mis meelitavad kasutajaid krüptovaluutat Ukrainale annetama.