Eesti iduettevõte lõi Ukraina toetuseks digitaalse kunstikogu

«Meie ettevõte eesmärk on luua jätkusuutlikke lahendusi loodushoidus, kuid praeguses olukorras tahame anda oma panuse Ukraina toetamisse. Single.Earth on rahvusvaheline kogukond ja oma vabaduse eest võitlemine on paljudele meie liikmetele südamelähedane teema,» ütles Single.Earthi kaasasutaja ja tegevjuht Merit Valdsalu.