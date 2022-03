Trükitööstuses revolutsiooni tegev idufirma Wisby kaasas 400 000 eurot

«Wisby on üks Euroopa esimestest trükitööstuse, täpsemalt etikettide, online-tellimisplatvormidest, mis ühendab esimeses faasis etikettide tellijad tootjatega üle Euroopa. Meie ambitsiooniks on koondada enda platvormile Euroopa etiketitootjate tuumik ja laieneda trükitööstuse tellimisplatvormiks number üks. Uudne lahendus võimaldab katta kõik joogi- ning toiduainetööstuse etikettide tootmisega seotud vajadused ja pakkuda kuni 25% soodsamaid hindu,» rääkis Päll.

Wisby tegevjuht sõnas, et usk lahenduse edusse on suur, kuna hetkel on aktuaalne ka UPM tehases olev töötajate streik, mis on põhjustanud kümnendi suurima hinnatõusu etikettide toormaterjalile ning mõjutab tervet Euroopat, tuues Wisby konkurentsieelised turgudel selgelt esile.