Kümneid miljoneid investeeriv Eesti riskikapitalifirma sai uue partneri

Enne Tera Venturesiga liitumist juhtis Eamonn Techstari programme nii Londonis kui New Yorgis ning tegutses viljaka ingelinvestorina. Kokku on ta ingelinvestorina ja Techstarsi kaudu investeerinud enam kui 90 ettevõttesse üle maailma. Märkimisväärsed investeeringud hõlmavad toidutehnoloogia idufirmat Kencko, mehitamata õhusõidukite lennulahendust Sees.ai, säästva kalapüügi ostmisplatvormi Pesky Fish, femtech idu Ohne, seksuaaltervise startupi LGBTQ+, LVNDR Health ja interaktiivset 3D-kogemusega arendusplatvormi Anything World.

Tera Venturesi asutajapartner Andrus Oksa sõnul on fondil Eamonniga seljataga aastate pikkune varasem koostöö ning tal on hea meel neid nüüd ka partnerina Tera meeskonnas tervitada. «Koos Eamonniga oleme tugevam meeskond ja saame oma portfelli kuuluvatele ettevõtetele ja investoritele oluliselt laiemat lisandväärtust pakkuda,» rääkis Oks.

Alates 2016. aastast on Tera Ventures käivitanud kaks fondi, kokku 75 miljoni euro vääringus. Märkimisväärsed väljumised fondidest on teinud GrabCAD, mille ostis Stratasys ja Vitalfields, mille ostis Monsanto. Tera Ventures Fund I on investeerinud tuntud Eesti juurtega idudesse nagu interneti-pangandusplatvorm Monese, robotite põhine pakkide kättetoimetamise viimase miili lahendus Cleveron ja tehisintellektil töötav keeletööriist Lingvist. Tera Ventures Fund II on teinud 13 esimese ringi investeeringut, sealhulgas küberturvalisuse tööriistale BotGuard ja makselahenduste pakkujale Montonio ning kavatseb tulevikus samas mahus tehinguid teha.