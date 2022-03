Venemaa helgemad pead pagevad läände: selles riigis pole enam võimalik tegutseda

Et mõista väljakutseid, millega Venemaa IT-ettevõtjad ja nende loodud firmad silmitsi seisavad, vestles iduettevõtlusportaal Sifted viie vene start-upi asutaja ja tehnoloogiaspetsialistiga. Nende nimed on esitatud anonüümsetena, et vältida ohtu nii neile endile kui ka nende Venemaal viibivate lähedastele.

«Mõtleme kaks korda, kolm korda, seitse korda, enne kui midagi ütleme – nii isiklikult kui ka ettevõttena –, sest sellel võivad olla tagajärjed,» ütleb Daniel, kes juhib Lõuna-Euroopas asuvat finantstehnoloogiaettevõtetet, mil on arenduskeskus Moskvas. «Inimesed Venemaal võivad minna 15 aastaks vangi, kui nad oma arvamuse avalikult välja ütlevad,» kirjeldab ta Venemaal valitsevat tsensuuri.

Danielil vedas, et tema start-up kaasas raha vahetult enne sõja algust ning perioodil, mil Venemaale polnud veel sanktsioone kehtestatud. Seega oli ettevõttel võimalik panna osa värskelt kogutud kapitalist Venemaa kontole, mille eest praegu sealsetele töötajatele palka makstakse.

Moskvas start-uppi ehitava Maksimi jaoks pole aga rahaasjad nii lihtsad olnud. Ta ei saa sanktsioonide tõttu läbipaistvalt maksta palka enda Euroopa töötajatele ega tasuda ka veebimajutusteenuse eest. «Kõik rahavood on katki. Peame kasutama illegaalseid või poollegaalseid maksevahendeid,» ütleb ta.

Oma töötajatele palga maksmiseks kasutab Maksim nüüd keerulisi ja kulukaid skeeme, mis hõlmavad ülekandeid teiste riikide, näiteks Kasahstani ja Aserbaidžaani kaudu, kui ka teatud krüptovaluuta lahenduste kasutamist. See kõik on viinud ta mõtteni lähiajal Venemaalt põgeneda, osaliselt ajendatuna kartusest, et ta võidakse teenistusse kutsuda.

Esimesel võimalusel riigist minema

Ka iduettevõtja Anton ütleb, et probleemid maksetega ei jäta rahvusvaheliste ambitsioonidega ettevõtjatele muud võimalust kui riigist lahkuda. «Ettevõtjad mõistavad, et neil on kaks võimalust: jääda riiki ja teha äri ainult Venemaal või lahkuda ja teha koostööd kogu maailmaga, sest Venemaalt on võimatu rahvusvahelist äri ajada,» räägib ta Siftedile. «Riigi olukorraga seoses ootavad vähesed inimesed kasvu ja õitsengut, enamik valmistub halvimaks,» lisab ta.

Pärast sõja algust on Venemaalt lahkunud hinnanguliselt üle 200 000 inimese. Paljud neist on teinud seda kartuses, et neid, kes Putinit ja sõda ei toeta, hakatakse tulevikus represseerima. Nii arvab näiteks Lena, ühe tehnoloogiaettevõtte turundusspetsialist, kes põgenes Moskvast Euroopasse kohe pärast sõja algust.

«Ostsin esimesed saadaolevad piletid ja põgenesin riigist, sest kartsin, mida valitsus riigis teha võib. Samas on mul Venemaal veel sugulasi, ema on siiani seal. Sain aru, et pean tema eest hoolitsema, mistõttu oli mul vaja turvalist töökohta. Kohta, kus mind ei ähvarda otsene oht,» räägib ta.