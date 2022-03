Suri tehnoloogiaettevõtja Urmas Purde

«Urmas ei olnud lihtsalt asutaja, ta oli ka kõige suurem Pipedrive’i fänn. Ma usun et lisaks Urmase müügivaldkonna tarkusele, mille peale on Pipedrive’i edulugu ehitatud, on Pipedrive’i kergelt mässumeelne vaim päritud just temalt,» ütles Sergei Anikin, Pipedrive’i pikaajaline tehnoloogiajuht. «Ta on minu jaoks järjekindluse etalon, seda nii äris kui eraelus. Vaatamata saatuse vingerpussidele tegi ta oma elujaatava suhtumise, ebainimlikuna tundunud tahtejõu ning optimistliku vaatega enamikele silmad ette. Jään teda meenutama kui head sõpra ja kolleegi, kes tundis kirge ja siirast rõõmu elu ja elamise üle.»