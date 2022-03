SISSEVAADE ⟩ Eestis on rohkem ükssarvikuid kui Venemaal

Iduettevõtete käekäiku jälgiva Crunchbase'i andmebaasis on küll 1117 Venemaal tegutsevat start-up'i – mis on kokku kaasanud investoritelt 2,1 miljardit dollarit –, kuid mitte ükski nendest kasvufaasis olevatest Vene idudest pole suutnud kerkida ükssarvikuks.

Võrdluseks: USAs on miljardilise väärtusega iduettevõtteid ligi 600, Hiinas umbes 200. Ka Eestist on praegu nimistus kaks kasvufaasis olevat start-up'i – Bolt ja Veriff, mõlemal peakontor Tallinnas.

Lähiajal ei näi ka kuigi tõenäoline, et Venemaa tehnoloogiasektorist midagi suurt välja kasvaks, sest Ukraina sõja järel kehtestatud sanktsioonidelaine on tõsiselt kahjustanud riigi majandust, sealhulgas riskikapitali ja idufirmade kogukondi, kirjutab The Business of Business.