Riskikapitalist: praegu saavad raha peaaegu kõik soovijad

See on väga raske, aga mitte võimatu. On vaja teadmisi ja palju õnne. Väikeinvestori võimalus on osaleda väga varajases faasis. See aga eeldab reeglina isiklikku kontakti. Hiljem on juba keerulisem, sest kasvuettevõtted kaasavad raha etappide kaupa, tavaliselt umbes 18 kuuks. Eesmärk on selle ajaga piisavalt areneda ja hüpata järgmisele tasemele. On aga loomulik, et mida hilisem faas, seda kõrgemaks kujuneb ka ettevõtte osaluse eest küsitav hind, mistõttu muutuvad parimad idufirmad kiiresti väikeinvestorile kättesaamatuks.