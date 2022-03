Eesti finantstehnoloogia idu teeb suunamuutuse ja liigub internetimaksete ärisse

Paumi sõnul nägid nad pangaäppi arendades, et nende avatud panganduse tehnoloogiat on võimalik rakendada ka suurema nõudlusega ja hästi skaleeritavas internetimaksete äris.

«Uute teenuste vastu on huvi üles näidanud mitmed raamatupidamistarkvara arendavad ettevõtted ja paljud teenusepakkujad nii Eestist kui ka mujalt. Poolas on meil juba paarsada potentsiaalset klienti, kes on muuhulgas huvitatud e-arvete konverteerimist. Seetõttu ongi meil lähikuudel plaan laieneda ka Läti, Leedu, Poola ja Soome turgudele,» selgitas ForPeepsi tegevjuht.