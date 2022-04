Bolt tutvustas uut tõuksi, mis tänavu Eestisse ei jõua

Rõhku on pandud ka mugavale kasutajakogemusele. «Bolt 5 on varustatud ekraaniga, kust on näha kiirust ning akutaset, olemas on ka mobiiltelefoni hoidja juhtmevaba laadimise võimekusega. Tõukerattad on varustatud ka valgusindikaatoriga, mis näitab juba kaugelt, kas see on saadaval ja sõiduks valmis,» lisas Pivovarov.

Erinevalt eelmistest Bolti mudelitest on uus mudel eemaldatava akuga. Lilišentsevi sõnul ei tähenda see, et Bolt loobuks eelmise aasta lõpus alustatud laadimisdokkide rajamisest. «Laadimisdokkide eesmärk on, et kasutajad jätaksid pärast sõidu lõppu tõukerattad dokkidesse laadima. See korrastab linnapilti ja tähendab, et meie meeskond ei pea nii tihti tõukerattaid kokku korjama ja neid eraldi laadima viima, ehk tõuksid on ka rohkem inimestele kättesaadavad,» selgitas Lilišentsev.