Eestis tegutsev IT-firma korraldab Venemaa veebilehtede vastu küberrünnakuid

Alates kanali käivitamisest 28. veebruaril on sihtmärkide nimistusse kuulunud nii Kremli ametlikud veebisaidid, föderaalne julgeolekuteenistus FSB, valitsusasutuste kodulehed, valitsusele lojaalne meedia, kohalikud omavalitsused, Venemaa Raudtee, Venemaa suuremad pangad, Moskva börs, maksesüsteem Mir, nafta- ja gaasifirmad ning paljud teised.

Paljud neist veebilehtedest on suudetud ka mõneks ajaks rivist välja lüüa. Märtsi keskel oli isegi Venemaa digitaalteemade ministeerium sunnitud tunnistama, et Vene portaale on tabanud varasemast kaks korda võimsamad ründed. «Tegeleme pretsedenditute küberrünnakute tõrjumisega võimuorganite vastu. Kui varem on rünnakute võimsus tipuhetkel küündinud 500 GB-ni, siis praegu on see 1 TB,» teatas Venemaa digiministeerium 17. märtsil.

Rünnatavate veebilehtede nimekirja on sattunud isegi näiliselt tähtsusetud sihtmärgid, näiteks vene vabakutseliste tööotsijate kuulutusteplatvormid. «Venemaa vabakutseliste portaalid ei ole peamised sihtmärgid, kuid usume, et ka nemad peaksid tundma, et sõda on tõeline. Iga venelane, kes toetab Putinit, sõda, ukrainlaste tapmist, peaks kogema majanduslikku kahju,» seisab Ukraina IT-armee Telegrami lehel.

Kuid DDoS-rünnakud ja veebisaitide sisu muutmine on vaid üks osa ülemaailmsest digirünnakust Venemaa vastu. Alates sõja esimestest päevadest hakkasid osad venelased saama ka oma mobiiltelefonidele ebatavalisi kõnesid. Salvestatud sõnum rääkis neile, kuidas Venemaa sõdurid surevad Ukrainas ja venelased peavad sõja lõpetama, minema tänavatele protestima ning keelama oma poegadel sõjakoldesse minemise.

Hackeni turundusdirektori Bevzi sõnul on selle taga Ukraina kõnekeskused. «Ma tean, et mõned ettevõtted, kes varem koordineerisid kõnekeskuseid, mis kutsusid inimesi midagi ostma, vahetasid veejahutite müügi venelastele tõe müümise vastu,» ütles Bevz.

Hacken lubab aga, et jätkab tööd enda disBalanceri ründeversiooni kallal, et muuta see võimalikult lihtsasti kasutatavaks. «Meie suur eesmärk on, et koduperenaine Texases saaks sülearvutit avades teha küberrünnaku Venemaa vastu kahe klõpsuga,» ütles Bevz.