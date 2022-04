Unustage H&M ja Zara: Hiina kiirmoekett teeb Euroopa hiidudele silmad ette

Wall Street Journali allikate teatel jõudis Sheini väärtus pärast viimast rahastusvooru 100 miljardi dollari piirini, mis teeb Hiinas asuvast rõivamüüjast maailma ühe kõige suurema hinnasildiga eraettevõtte.

Seejuures on Shein oma väärtust pooleteise aastaga rohkem kui kuuekordistanud: 2020. augustis hinnati ettevõtet veel 15 miljardi suuruse hinnalipikuga. 100-miljardiline turuväärtus kergitab Hiina kiirmoegigandi CB Insightsi idufirmade edetabelis hoobilt ka 20. kohalt teiseks. Ettepoole jääb vaid TikToki emafirma ByteDance, kelle väärtuseks hinnatakse 140 miljardit dollarit. Oma konkurentidest ollakse aga kaugel ees: H&Mi ja Zara omanikfirma Inditexi turukapitalisatsioon on kahepeale kokku 82 miljonit dollarit.

Wall Street Journali allikate andmetel kaasas Hiina rõivatööstur eelmisel nädalal lõppenud rahastusvooruga 1–2 miljardit dollarit. Rahastusringis osalesid erakapitalifirma General Atlantic ning Sheini varasemad investorid Tiger Global Management ja Sequoia Capital China.

Shein ise keeldus Wall Street Journalile viimast rahakaasamist kommenteerimast. Samas on ka majandusleht Bloomberg kirjutanud, et Shein peab uue raha osas läbirääkimisi just 100 miljardi dollari suuruse hinnataseme pealt.

Teistsugune lähenemine

Erinevalt konkurentidest pole Sheinil ühtegi füüsilist kauplust ning müük enam kui 150 riiki toimub ainult digitaalseid kanaleid pidi. Suurimat tulu teenitakse USAs, kus hõivatud on 28-protsendiline turuosa, järeldub uuringufirma Earnest Researchi mullu juunis avaldatud raportist.

Wall Street Journal kirjutab, et Sheini edu Ühendriikides põhineb noortel ameeriklastel, kes on ära võlutud trendikate ja odavate rõivastega, mis pidevalt vahelduvad.

Iduettevõtlusportaali Techcrunchi hinnangul on Sheini eduloo üheks aluseks ka andmeanalüüsil põhinev tootmisloogika. Nimelt paiskavat ettevõte väikeste partiidena müüki palju erinevaid rõivaid, asudes seejärel hoolikalt jälgima turu reaktsiooni. Kui müügiandmed näitavad, et mõni toode läheb hästi kaubaks, antakse Hiinas Guangzhou ümber paiknevatele tehastele suunis vastavate toodete mahte oluliselt tõsta. Selline nõudluspõhine lähenemisviis võimaldab Sheinil hoida laokulud madalatena, kirjutab portaal.

Üheks Sheini edusaladuseks peetakse ka sotsiaalmeediat. Nimelt jälgivad ettevõtte disainerid väga hoolikalt, mida ühismeedias populaarsed inimesed kannavad ning lähtuvad sellest ka oma uute toodete disainimisel.