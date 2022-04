Miljardifirmad panevad Euroopast plehku

Kui ettevõtja Emmanuel Debuyck 2012. aastal Prantsusmaal idufirma Adwanted Groupi asutas, käis eelmise ettevõtte pankrot temaga tumeda varjuna kaasas veel pikki aastaid. Pangad ei tahtnud anda laenu ja argument polnud seegi, et üleilmses finantskriisis lagunenud ettevõte oli varasemalt tegutsenud 18 edukat aastat.

Prantsusmaal on selline suhtumine tavapärane, USAs, kus ebaõnnestumised on osa kogemusest, aga mitte. Ja nii koliski Debuyck enda firma peakontori hoopis New Yorki.

Selline liikumismuster pole sugugi tavatu. Siftedi andmetel on poole tee pealt USAsse siirdunud vähemalt neli prantsuse miljardiettevõtet – Dataiku, Algolia, Kyriba ja Aircall. See on suur protsent, arvestades, et Prantsusmaal on hetkel peakontor kokku 23 ükssarvikul.

Atlandi taha siirdumine ei ole vaid Prantsusmaa start-uppide eripära – täpselt sama trendi on näha ka teistes Euroopa riikides. Lihtsalt Prantsusmaale on ükssarvikute väljavool ka maineprobleem, sest riiki on tutvustatud ja reklaamitud kui Euroopa tehnoloogiasektori hälli, mis peaks Silicon Valleyle tõsist konkurentsi pakkuma.

Miks Euroopa ükssarvikud USAsse kolivad?

Igal asutajal, kellega Sifted rääkis, oli kolimiseks erinev põhjus, kuid kõige sagedamini viidati tõsiasjale, et USAs on lihtsalt lihtsam idufirmat ehitada: turg on suurem ja kapitali kaasata kergem.

Näiteks äriklientidele otsingutarkvara pakkuv ükssarvik Algolia kolis oma peakorteri San Franciscosse 2014. aastal, et osaleda kiirendiprogrammis Y Combinator. «USAsse kolimine oli meile tol ajal kohustuslik, et end sealsele turule sisse saada. See aitas meil ettevõtet märkimisväärselt arendada ja kasvu kiirendada,» meenutas Algolia kaasasutaja ja tehnikadirektor Julien Lemoine Siftedile.

Lemoine täpsustas, et USA peakorteri tõttu sai ettevõte varakult kaasata fondidest raha oluliselt parema väärtusega ja meelitada ligi rohkem kliente mõlemalt pool Atlandi ookeani.

Algolia tehnikadirektori sõnul annab USA päritolu tarkvara klientidele ka kindlustunde, samas kui prantsuse silt tekitab kõhklusi ka prantslaste endi seas.

2013. aastal Pariisis asutatud e-posti keskkond Front osales samuti eelpool mainitud Y Combinatori kiirendis ja liigutas ka firma seejärel USAsse. Kaasasutaja Mathilde Collini sõnul oli Silicon Valley ökosüsteem ettevõttele soodsam ja Ühendriikide ettevõtted olid pilvetarkvara kasutamise suhtes toona vastuvõtlikumad.

Ükssarvikute äravool – kogu Euroopa probleem?

Ka Euroopa Komisjoni ühise uurimiskeskuse programmijuhi Ramon Compano sõnul kaotavad paljud Euroopa riigid enda ükssarvikuid Ühendriikidele.

Tema arvates on kolimisel kaks peamist põhjust. Esimene on see, et kui ettevõtted muutuvad väga suurteks ja hakkavad otsima uusi investeeringuid, ei leia nad Euroopast piisavalt kapitali. Fenomen, mida nimetatakse hilisema rahastuse puudujäägiks. Seega kaasavad nad raha Ameerika riskikapitaliettevõtetelt, kes võivad paluvad ettevõtetel seejärel oma peakorter Euroopast ära kolida.