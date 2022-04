Kindlustust digitaliseeriv Insly pakub investoritele võimalust pardale hüpata

Uus rahastusring viiakse läbi koostöös ingelinvestorite võrgustikuga Fund Fellow Founders. Crunchbase'i andmetel on Insly enda varasemates investeerimisvoorudes kaasanud kokku 4,9 miljonit eurot. Tuntumatest Eesti investoritest on ettevõttesse investeerinud näiteks PRFoodsi juht Indrek Kasela.

«Maailma kindlustusturg on digitaliseerumist pikalt edasi lükanud, aga viimastel aastatel näeme olulist muutust ka siin ja see loob meile suurepärase võimaluse modernse tehnoloogia müümiseks üle maailma,» sõnas Insly asutaja Risto Rossar.

Peakontoriga Suurbritannias paiknev, kuid end Eesti ettevõtteks pidav Insly on Rossari teine suurem projekt kindlustussektoris. 2000. aastal lõi ta digitaalse kindlustusmaakleri firma IIZI, mis on maailmas laialt tuntud kindlustustoodete võrdlusplatvormina. IIZI müüs Rossar maha 2014. aastal, pärast mida ongi ta keskendunud Insly ehitamisele.

Fund Fellow Foundersi asutaja ja tegevjuht Akim Arhipov ütles, et ootab Inslysse investeerima Eesti päritolu kapitali. «Praegused globaalsed arengud juhivad kindlustusturu kasvu ning digitaalseid lahendusi pakkuvad ettevõtted, nagu Insly, toovad kindlustusturule just seda uutmoodi lähenemist, mida turg oma kiires kasvus vajab. Meil on hea meel Insly partnerina pakkuda suurele ingelinvestorite ja idufirmade asutajate kogukonnale võimalust tugevdada Eesti ettevõtte positsiooni ülemaailmsel kindlustusturul.»