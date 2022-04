Eesti finantsidu sai Skype’i ja Wise’i investori toel kokku 11 miljonit

Rahastusvooru juhtis Euroopa juhtiv riskikapitalifond Index Ventures, kes on muuhulgas investeerinud Skype’i, Wise’i, Dropboxi kui ka Revoluti. Lisaks Index Venturesile osalesid rahastusvoorus Montonio varasemad investorid Tera Ventures, ffVC ja Superangel. Eelmistes voorudes on ettevõttesse investeerinud Wise’i, Pipedrive’i ja Bolti endised ning praegused juhtivtöötajad, sealhulgas Bolti tegevjuht Markus Villig ja tootejuht Jevgeni Kabanov.

Montonio teatel aitab kaasatud raha neil investeerida eelkõige tootearendusse ja uute lahenduste loomisse, aga ka palgata uusi töötajaid ja laieneda uutele turgudele. «Traditsioonilised makse- ja logistikapakkujad on väikese ja keskmise suurusega kaupmehi kohelnud seni üsna ebaõiglaselt,» ütles Montonio kaasasutaja ja tegevjuht Markus Lember. «Sageli puuduvad valikust kohalikud makseviisid, väiksematelt kaupmeestelt võetakse väikeste mahtude tõttu lisatasusid ja kliendile kvaliteetse ostukogemuse pakkumiseks peavad nad palju eri lahendusi ise kokku kombineerima. Kaupmehe seisukohast tähendab see tihti suuremaid kulusid ja kokkuvõttes kehvemat kliendikogemust. Oleme otsustanud seda muuta,» sõnas Lember.

Montonio platvorm võimaldab kaupmeestel ühe liidestuse kaudu võtta vastu makseid ja katta terve hulga e-poe pidamiseks olulisi teenuseid alates järelmaksupakkumistest ja «osta kohe-maksa hiljem» lahendustest kuni tarnehalduseni.

Üheks Montonio kliendiks on näiteks südameapteek, kes nende e-äri juhi Nele Kukka kinnitusel on teenusega igati rahul. «Seda, et Montonio meeskond teeb asja südamega, nägime juba toote esmaesitlusel meile ja oleme kogenud sama ka terve aasta jooksul kliendina. Eks ettevõtte edu taga on ka soodne teenustasu, mis aitab e-kauplejal paremat äritulemust teha. Ilmselgelt sellest ka Montoniol nii kiire kliendibaasi kasv ja investorite huvi toote vastu,» lisas Kukka.

Montonio nõukoguga liituva Index Venturesi partneri Julia Andre sõnul on Eesti finantsidu ärimudel juba end tõestanud. «Montonio tegeleb tõeliselt olulise, kuid suhteliselt tähelepanuta jäänud osaga e-kaubanduse infrastruktuuris – kõigega, mis toimub maksmisel ja pärast ostu tegemist,» ütles Andre. «Meile avaldas sügavat muljet ettevõtte senine orgaaniline kasv, mis näitab tegelikku nõudlust ja vajadust nende toote järele. See on järjekordne suurepärane näide Eesti kui ettevõtliku rahva tugevusest,» lisas Andre.

Montoni tegutseb täna Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Sel aastal on plaanis laieneda ka järgmistele Euroopa turgudele ja kasvatada senine 25-liikmeline tiim sajapealiseks.