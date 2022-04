Paroolide jagamine pühib Netflixi tulurealt miljardeid dollareid

Uuringufirma Leichtman Research Groupi märtsis avaldatud andmete alusel jagab iga kolmas ameeriklane oma Netflixi kasutajat kellegi teisega. Sageli on vastaspooleks sõber, tuttav või töökaaslane, kuigi platvormi kasutustingimuste järgi tohib ühte kontot kasutada vaid leibkonna-siseselt.

Daily Mailiga rääkinud analüütikute hinnangul jääb Netflixil säärase kontode ristkasutuse tõttu teenimata umbes 6 miljardit dollarit, mis on umbes 20 protsenti maailma suurima voogedastusplatvormi kogutuludest.

Kui varem suhtus 220 miljoni maksva kasutajaga Netflix kontode jagamisse üsna leebelt, kohati isegi soosivalt (vaata Twitteri säutsu), siis viimasel ajal, kus kasutajate juurdekasv pole enam nii kiire olnud, on hakatud otsima lahendusi probleemi leevendamiseks. Eelmisel aastal testiti sisselogimisel kaheastmelise autentimise lahendust; praegu piloteeritakse lisateenusega, kus sisutarbijal on soodsa, 2-eurose kuutasu eest võimalik enda paketile inimesi juurde liita. Tõsi, hetkel on selline võimalus saadaval vaid Tšiilis, Costa Ricas ja Peruus.

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Kasutajakontode jagamisest on saanud aga juba omaette ärivaldkond. Kui hämarates kuulutusteportaalides on nendega hangeldatud pikka aega, siis viimastel aastatel on tulnud turule ka lahendused, mis hõlbustavad kõikvõimalike kuumaksupõhiste teenuste grupiviisilist haldamist ja arveldamist. Üheks selliseks on näiteks Itaalia idufirma Together Price teenus, mis lubab tuua Netflixi kasutajani 3 euro eest.

Soodsa hinna taga peituv skeem on tegelikult lihtne: kuna Netflixi kallim pakett maksab Euroopas 12 eurot ja lubab korraga tarbida sisu neljast erinevast seadmest, jagatakse kulu lihtsalt nelja kasutaja peale võrdselt ära. Kui Netflixi aga ametlikke kanaleid pidi tellida, maksab odavaim – vaid üht seadet korraga kasutada lubav – baaspakett 8 eurot.

Eriti massiliseks muutus kontode jagamine pärast koroonapandeemia algust, mil inimesed hakkasid veetma rohkem aega kodus. See tingis ka hüppelise nõudluse voogedastusplatvormide sisu vastu ning tõi turule hulga uusi tegijaid.

Täna on voogedastusturg juba nii üle küllastunud, et isegi Netflixil on keeruline uusi tellijaid ligi meelitada, ütlevad analüütikud. «Oleme näinud, et paljude kuupõhiste tellimuste eest tasumine on muutumas tarbijatele kalliks ning pakub netipiraatidele taas võimalust,» ütles digi-tv teenustega tegeleva Nagra asepresident Gerstein väljaandele Sacramento Bee.