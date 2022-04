BaltCapi koostöö lätlastega toob turule suure koguse päikeseelektrit

«Päikeseelektrijaamadel on oluline ülesanne aidata hoida elektri hinda madalamal just päevasel ajal, kui tarbimine on võrgus suurem. AJ Poweriga koostöös rajatakse päikeseelektrijaamad seetõttu just suuremate tööstustarbijate juurde, kelle energiavajadust päeval jaamad täita aitavad,» kirjeldas Kauts.