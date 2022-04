Skype'i asutajad aitavad Eesti idul visata kaubavedude saatelehed ajaloo prügikasti

Waybilleriga on liitunud ligi 6000 ettevõtet Eestist ning ettevõte laieneb Skandinaaviasse. Investeeringu teinud ASI tegevjuht Tauno Tats näeb Waybilleril suurt tulevikku. «Mitme suure tegija, nagu Nordeconi ja TREV-2 südamed võitnud Waybiller on ennast Eestis selgelt tõestanud. Usume, et sama märkimisväärne edu saadab firmat ka Skandinaavias ning see on alles algus,» rääkis Tats ettevõtte plaanidest.