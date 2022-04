Süshihappegaasist viina tootev idufirma sai kopsaka rahasüsti

«Rahakaasamine on mõeldud selleks, et aidata meil suurendada tootmismahte tekkinud nõudluse rahuldamiseks. Praegu on kõik meie tooted pidevalt läbi müüdud,» selgitas ettevõtte tegevjuht Gregory Constantine Techcrunchile. «Samuti tahame viia tehnoloogia ka teistesse tööstussektoritesse, et saavutada suuremat mastaabimõju,» lisas ta.

Air Comapny A-seeria investeerimisringi juhtis süsihappegaasi vähendamise tehnoloogiatesse investeeriv Carbon Direct Capital Management, voorus osales näiteks ka autotootja Toyota riskikapitaliettevõte Toyota Ventures.

Süsihappegaasist etanooli tootmise avastasid teadlased juhuslikult 2016. aastal. Kolm aastat hiljem, 2019. aastal tuli Air Company esimese tootjana välja samal tehnoloogial põhineva alkohoolse joogiga Air Vodka, kus vajamineva etanooli saamiseks on sisenditena kasutatud vaid süsihappegaasi, vett ja päikeseenergiat.

Tänaseks on Air Company suutnud kolme tegutsemisaastaga süsihappegaasist toota 20 000 liitrit viina. 30-miljonilise rahasüsti toel on plaanis rajada järjekorras kolmas, mahult kõige suurem tootmisüksus, mille abil seniseid mahte kasvatada. «Meie mahud on võrreldes traditsioonilise tootjatega suhteliselt väikesed,» möönis Constantine.

Air Company teatel on nende eesmärk, et iga pudel oleks toodetud võimalikult keskkonnasõbralikult. Seetõttu ei kasutata toodete valmistamisel lepinguliste partnerite abi, vaid kogu tootmisprotsess hoitakse kiivalt enda tootmisüksustes, et vähendada transpordist tekkivat ökoloogilist jalajälge.

Air Company teatel eemaldatakse ühe pudeli viina tootmisega atmosfäärist 0,45 kg süsihappegaasi, mis teeb neist ettevõtte väitel maailma kõige eesrindlikuma süsinikunegatiivset alkoholi ja tarbekaupu tootva ettevõte. Pandeemia ajal asuti tootma käte desinfitseerimisvahendit ning praeguseks on tooteportfellis olemas ka parfüüm.

«Ideaalne aeg selle ettevõtte asutamiseks oleks olnud palju aastaid tagasi. Kliimakatastroof on midagi, mis on tekkinud aastakümnete vältel,» ütleb Air Company tegevjuht Constantine. «Loodan, et see, mida praegu teeme, inspireerib ka teisi muutusi läbi viima ning võtma kasutusele sarnaseid kliimamuutusi tagasi pöörata aitavaid tehnoloogilisi lahendusi.»