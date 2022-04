Finantskirjaoskuse idu alustas Funderbeamis rahakorjet

2020. aastal asutatud Pokleti taga on samanimeline ettevõte, kes on välja töötanud rakenduse finantsalase kirjaoskuse arendamiseks. Lastele ja teismelistele mõeldud äpp on seotud digitaalse rahakoti ja samuti maksekaardiga – sel viisil ühendatakse rahatarkus elus ette tulevate rahaliste otsustega.