Eesti ettevõtlikke naisi tõmbab enim tervisesektorisse

Populaarsuselt kolmas tegevusvaldkond on kommunikatsiooniteenused, kus 21 protsenti asutajatest on naised.

«Iduettevõtete asutajatest püsib naisasutajate osakaal Eestis 16 protsendi juures, mis on sarnane näitaja kui mujal Euroopas. Samas nii meil kui mujal maailmas leitakse, et naiste potentsiaal on tehnoloogiasektoris veel suuresti alakasutatud. Seetõttu on nii iduettevõtjate kogukonna kui ka kohaliku idusektori arengut toetavate organisatsioonide üks fookustest naiste ettevõtlikkuse suurendamine ning uue naisettevõtjate põlvkonna kasvatamine Eestis,» sõnas Startup Estonia juht Eve Peeterson.

Eesti iduettevõtete asutajate keskmine vanus on Äriregistri andmetel 36,7 aastat. «Asutajate vanuselise jaotuse proportsioonid püsivad enam-vähem samad, kuid sel aastal näeme, et mõnevõrra on vähenenud kuni 20-aastaste naiste osakaal iduettevõtete asutajate seas,» lisas Peeterson.

Pooled ehk 51 protsenti Eesti iduettevõtte asutajatest on vanuses 31-40 eluaastat, nendest naisi 17 protsenti. Kõige kõrgem naisasutajate osakaal on vanusegrupis 51-60 eluaastat, kus naisi on 19 protsenti.

Startup Estonia ja Statistikaameti andmetel on Eesti iduettevõtete kõikidest töötajatest naisi 37 protsenti ehk jätkuvalt on tegemist mehise valdkonnaga. Kokku töötas Eesti iduettevõtetes mullu vähemalt ühe päeva 4101 naist.

Kõige rohkem naisi töötab erinevatel tippspetsialistide ametikohtadel, kus naiste osakaal on 39 protsenti.