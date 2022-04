Boltist tööampsudeni ehk viis edukat Ajujahist koorunud ettevõtet

Bolt

Kui praegu kannab ettevõte nime Bolt, siis 2014. aastal võisteldi Ajujahi finaalis enda esialgse nimega Taxify. Tegemist on Markus ja Martin Villigu loodud Eesti ettevõttega, mis tõi 2013. aastal turule taksotellimisrakenduse, muutes takso tellimise ja kiire transpordi inimeste jaoks tunduvalt mugavamaks. Vaatamata sellele, et nüüd saame Bolti nimetada ülemaailmseks edulooks, ei pälvinud iduettevõte konkursil esikohta. Küll aga saadi endale publiku lemmiku tiitel ning hulgaliselt häid kontakte, mis ettevõtte edasisele käekäigule tublisti kaasa aitasid. Praeguseks tegutseb Bolt juba 45 riigis ning annab tööd rohkem kui 4500 inimesele.

Timbeter

GoWorkaBit

GoWorkaBit jõudis samuti Ajujahi finaali ning leiab, et kiirendi põhiväärtus peitus nende jaoks suurenenud nähtavuses. Nüüdseks on ettevõte sisenenud ka välisturgudele.

UpSteam

TranslateWise

Varem Aligneri nime kandnud Eesti idufirma TranslateWise muutis automaatse tõlketeenuse täpsemaks ja kiiremaks. TranslateWise’i arendatud masintõlkeplatvorm võimaldab tekste tõlkida 140 keelde ning lubab seda teha paremini kui Google Translate. Ajujahil oli TranslateWise'i põhitegevuseks just masintõlke pakkumine, kuid nüüdseks on nad teenusele lisanud ka klienditoele sarnase vestlusakna lahenduse, mis võimaldab tõlketeenust veelgi personaalsemaks ja täpsemaks muuta. Uus teenus ei ole mingi nutikas tehisintellekt, vaid tegu on vahetu vestlusega kliendile meelepärases keeles. Tänaseks on teenindatud juba rohkem kui 10 000 klienti kokku 27 keeles.