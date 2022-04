Autode seisukorda hindav robot läheb uue raha toel maailma vallutama

«Kui väärtuslik vara vahetab kasutajat või omanikku, siis on mõlema osapoole huvi olla kindel selle vara seisukorras ja kasutusajaloos. Meie Plug and Play’s usume, et DriveX’ist võib saada see ettevõte, mida turg usaldab sõidukite seisukorda kinnitama. Meil on hea meel saada osa nende teekonnast investorina ja näha, kuidas nad turgu uuendavad,» kommenteeris Plug and Play Ventures’i partner Alireza Masrour.