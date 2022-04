40 miljonit! Eesti tollitehnoloogiaidu kordas A-ringi investeerimisvoorus Eesti rekordit

Eesti idufirmad on vastavas arengufaasis kogunud investoritelt nii suure summa vaid korra ajaloos, kui täpselt sama koguse raha kaasas enda 2019. aasta A-ringis ka pakiroboteid tootev Starship Technologies.

Uusi rahalisi vahendeid kasutatakse tootearenduseks ja strateegilisteks ostudeks, et laieneda Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Lähis-Idas. Täna on Euroral üle maailma enam kui 200 maksvat klienti, nende business to business (B2B) platvormi saavad kasutada e-kaubamajad, e-poed, logistika- ja postiettevõtted ning ka maksu- ja tolliasutused.