Bolt investeerib tõuksidesse ja särtsuratastesse üle saja miljoni euro

«Eelmisel aastal seadsime endale eesmärgiks, et Boltist saab kõige suurem elektriliste kergliikurite renti pakkuv ettevõte Euroopas. Praeguseks oleme selle eesmärgi selgelt täitnud – oleme oma äri Euroopas oluliselt kasvatanud, laienenud uutele turgudele ning eelmise aastaga võrreldes on tõukeratastega tehtud sõitude arv kasvanud lausa viis korda,» ütles Bolti tõukerataste tootejuht Dmitri Pivovarov.

Bolt on hakanud välja töötama tehnoloogilisi lahendusi, mis aitavad tõukeratastega ohutult liigelda. Need on praegu testimisjärgus mitmes Euroopa riigis. «Näiteks katsetame lahendust, mis aitab tuvastada tõukeratastel mitmekesi sõitmist. Samuti on töös kognitiivne test, mille abil saame tuvastada alkoholijoobes sõitjaid. Eraldi plaanime välja töötada ka lahendust, mis registreeriks tõukeratastega külglibisemist ehk nn driftimist,» märkis Pivovarov.