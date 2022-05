ÜLEVAADE ⟩ Eesti idufirmade aasta algus ületas kõiki ootusi

Eesti iduettevõtted kaasasid esimeses kvartalis rekordilised 906,6 miljonit eurot investeeringuid ning kokku sai tehtud 22 tehingut. Keskmine investeerimisvoor tõi 41,2 miljonit eurot, mis ületab neljakordselt mullust keskmise tehingu suurust. Miljonist eurost suurema rahastusringi tegi 16 Eesti idufirmat.

Suurema osa Eesti idude investeeringute kogusummast moodustas Bolti aasta alguses tehtud 628-miljoniline rahastusring.

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul ületasid Eesti iduettevõtted selle aasta kolme kuuga ka kõige optimistlikumad prognoosid. «Ligi miljardi euro ulatuses kaasatud investeeringuid on number, mida veel möödunud aastal ei osanud prognoosida ka kõige suuremad optimistid. Rekordilised investeeringud tähendavad ettevõtete kasvu, uusi töökohti ja suuremaid makse riigile ning kahtlemata on see ka kohalike iduettevõtete kvaliteedimärk – investoritel on meie idufirmadesse ja nende tulevikku usku,» sõnas Peeterson.

Vaid aasta tagasi, 2021. aasta 1. kvartalis oli investoritega sõlmitud tehingute maht 194 miljonit eurot ning tehti 19 tehingut keskmise suurusega 10,2 miljonit eurot, neist miljonist suuremaid oli 11.

Aasta esimese kolme kuuga sai Eesti ka kaks uut ükssarvikut: jaanuaris ületas miljardi dollari piiri Veriff ja märtsis Glia. Eestlaste arvel on nüüd kümme iduettevõtet, mille väärtus ületab maagilise miljardi dollari piiri. «Eestit edestab vaid Iisrael, kus ükssarvikuid on elaniku kohta täna rohkem. Euroopas on Eesti selgelt esikohal,» tõi Peeterson välja.

Startup Estonia andmebaasi andmetel tegutses Eestis esimese kvartali lõpu seisuga 1363 iduettevõtet. Aasta esimesel kolmel kuul loodud idufirmadest on andmebaasi jõudnud 20. Viis ja enam aastat tegutsenud iduettevõtteid on Eestis 471 ehk 35 protsenti andmebaasi kuuluvatest iduettevõtetest.

Asutajate Seltsi president ning Funderbeami asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp sõnas, et Eestit võib julgelt nimetada ükssarvikute riigiks või startup-rahvuseks. «Aga selleks, et edasi kasvada, on Eestil vaja olla ka maailma parim iduettevõtete ökosüsteem. Palju muudatusi on juba ära tehtud, kuid nagu öeldakse, siis saatan peitub detailides,» ütles Ruusalepp.

Suurima käibega olid tänavu esimeses kvartalis Bolt (178,4 miljonit eurot), Swappie (20,4 miljonit eurot), Veriff (13,1 miljonit eurot), 3Commas (8,5 miljonit eurot), Comodule (7,8 miljonit eurot) ja Adcash (7,8 miljonit eurot).