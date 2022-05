Eesti energiaveetootja muudab ilusate müüginumbrite järel finantsplaani

«Selliste tulemuste üle on mõistagi äärmiselt hea meel. Tegemist on Belief Wateri ajaloo kõige suurema kvartaalse käibekasvuga. Loodame jätkata samal kursil,» kommenteeris Beliefi tegevjuht Raido Kereme.

Ettevõtte eelmisel aastal avaldatud finantsplaani järgi pidi energiajookidele alternatiivi pakkuv Belief saama tänavu 1,75 miljoni euro suuruse müügitulu juures 239 000 eurot kahjumit. Pärast edukat aasta algust lubatakse aga see hinnang ümber vaadata. «Meil on hea meel teatada, et avaldame pärast teise kvartali aruannet uue finantsprognoosi. Seal enam kahjumit ei näe. Meie käive on olnud oodatust suurem ja kahjumi asemel teenime 2022. aastal mõistlikku kasumit,» teatas ettevõte investoritele.