Estategurul on Briti ühisrahastusportaalis poole päevaga koos üle miljoni euro

«Käesolevas voorus kaasatud vahendid investeeritakse, et toetada meie jätkuvat kasvu eelkõige kahel meie suurimal turul – Saksamaal ja Ühendkuningriigis. Samuti on eesmärk laieneda kahele uuele turule ja oluliselt panustada toimiva kinnisvarainvesteeringute ökosüsteemi loomisse,» sõnas Estateguru asutaja ja nõukogu esimees Marek Pärtel.

Kinnisvaraplatvorm Estateguru jaoks on see järjekorras kolmas kampaania Seedersis. 2020. aasta juunis kaasas ettevõte platvormil 880 000 eurot ning sellele järgnenud kampaania käigus aasta hiljem koguti investoritelt veel 1,3 miljonit eurot.

«Meie ärimudel on näidanud, et sobib kõigile turgudele ja toimib igas ärikeskkonnas. Väljusime Covid-kriisist tugevamana kui kunagi varem ja näeme ka, et praegused makromajanduslikud tingimused on meie ärimudelile soodsad, sest ettevõtted ja eraisikud vajavad kaitset inflatsiooni vastu ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kiiret ja paindlikku rahastust,» lisas Pärtel.