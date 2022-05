Allan Martinsoni Xolo plaanib väikeettevõtjate raamatupidamisturu pea peale keerata

«Eestis tegutseb 120,000 osaühingut, millest suurem osa on ühe või null töötajaga. Iga aasta asutatakse üle 10 000 uue osaühingu. Meie eesmärk on saada neist oluline osa oma platvormile,» rääkis ettevõtte tegevjuht Allan Martinson ambitsioonidest Eesti turul.

«Meid eristab konkurentidest kõrge automatiseeritus. Raamatupidamistegevused on automatiseeritud 70–99 protsendi ulatuses ning meil töötavad inimesed ei tegele rutiinsete tegevustega, vaid on keskendunud parima klienditoe pakkumisele. Seetõttu on meie klientide rahulolu, mida me mõõdame NPS (Net Promoter Score) meetodiga, Apple’iga sarnasel tasemel,» lisas Xolo ärijuht Tarmo Osman.