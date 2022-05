Kivina kukkuva Spotify tegevjuht ostis 50 miljoni eest ettevõtte aktsiaid

«Olen alati rääkinud oma tugevast usust Spotifysse ja sellesse, mida me ehitame. Seega viin selle veendumuse sel nädalal ellu, investeerides aktsiatesse 50 miljonit dollarit. Usun, et meie parimad päevad on ees…,» ütles Ek möödunud reedel.

Kui Daniel Eki värsket investeeringut kõrvutada tema teiste hiljutiste tehingutega, näib Spotify juht märksa enam uskuvat sõjatööstusesse. Novembris rabas Ek osasid artiste ja Spotify tellijaid teatega, et tema investeerimisfirma Prima Materia panustas ligikaudu 100 miljonit eurot ettevõttesse Helsing.ai. Kuigi tehisintellekti arendava ettevõtte koduleht on üsna tühi, teatas Financial Times, et Helsingi.ai eesmärk on «valmistada lahinguväljadelt reaalajas muutuvaid kaarte». Koos üheksakohalise rahasüstiga sai Ek koha ka aasta vanuse firma juhatuses.